Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе компании Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store.

Об этом сообщает соответствующий документ.

"Обратился к генеральному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать для граждан России Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Разрешаете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом "Россия 24", - написал Федоров в своем Facebook.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Также вслед за Евросоюзом США вводят санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Кроме того, под ограничения попали члены российского Совета безопасности.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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