Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова предоставить убежище руководству Украины.



Напомним также, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза принять неограниченное количество беженцев из Украины и предоставить любую гуманитарную помощь.



Как сообщала "Страна", 24 февраля утром президент России Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" в Украине с артобстрелами и взрывами военных объектов. В каких направлениях ведется атака российских военных - пишем в обновляемом онлайн-репортаже.

В ответ на действия России Запад принял решение ввести новые санкции. В качестве одной из мер рассматривается отключение России от SWIFT. О новых санкциях против окружения Путина готовится вечером объявить президент США Джо Байден.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия Путина "покушением на мир и стабильность в Европе" и анонсировал масштабные санкции.