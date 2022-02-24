Украинский боксер Александр Усик записал обращение

"Многие СМИ написали, что я убежал. Нет, я ездил по работе, я вернулся. Я дома. Друзья, нам нужно объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей.

Друзья, надо остановить эту войну. Мы должны это сделать все вместе", - сказал боксер.

Кроме видео он опубликовал фото с контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. "Родня, я дома", - подписал он его.

Фото Александра Усика из Instagram

Ранее СМИ писали, что судя по фото в соцсетях украинский спортсмен находится в Ирландии.

Мы уже писали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

Напомним, что рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители многих украинских городов. "Страна" следит за событиями в режиме онлайн. Мы собираем там главные новости.

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