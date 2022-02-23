Российский журналист и блогер Юрий Дудь написал в соцсети пост по поводу последних событий вокруг Украины после того, как Россия признала "ЛДНР".

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте журналиста.

Он рассказал о своей недавней поездке в Норвегию и предложил сравнить норвежский Киркенес с российским Заполярным или Никелем. Дудь считает, что страны, имея аналогичные ресурсы, развиваются по-разному в связи с действиями российской власти. В этой связи он упомянул выступление Путина о ситуации в Украине.

"Есть много причин, почему у них - нефть и газ и вот так, а у нас - нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", - написал журналист.

Дудь добавил, что "эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал".

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.