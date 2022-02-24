Сегодня, после того, как российские войска начали обстреливать украинскую территорию, в крупных городах России люди вышли на площади, чтобы выразить свой протест войне.

В настоящее время антивоенные митинги проходят в Москве и Санкт-Петербурге, оттуда публикуют видео. Несколько тысяч человек кричат: "Мы тут!", "Нет войне!". Кто-то держит в руках плакаты, кто-то следит за новостями в телефоне.

Одна из девушек из толпы бросила что-то вроде коктейля Молотова в полицейского на митинге против войны в Москве.

Ранее мы писали о том, что Зеленский призвал россиян выходить на митинги против войны с Украиной.

Известные украинские и российские артисты Меладзе, Дорн, Комаровский, Бузова высказались против войны.

Россияне выходят на центральные площади городов в Новосибирске, Тюмени и Москве. Люди скандируют "Мы за мир!", но многих активистов начали "упаковывать" в автозаки.

СМИ сообщают о перекрытии Красной площади, где также ожидается масштабный антивоенный митинг.