Кабинет министров Украины инициировал выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Соответствующий законопроект и постановление правительства принял Кабмин в ходе заседания в среду, 23 февраля.

Отметим, Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне было подписано 3 сентября 2011 года в столице Таджикистана. Оно предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников.

Ранее мы писали, Рада поддержала законопроект №0064 о выходе Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ, который был провален на пленарном заседании в первый день февраля.

После этого сообщалось, что Украина выходит еще из одного договора СНГ.

О том, что сегодня на заседании принял Кабинет министров, можно почитать в отдельном материале.