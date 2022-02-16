Верховная Рада в среду, 16 февраля, поддержала закон Украины "О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Соответствующий законопроект (№0101) поддержали 309 народных депутатов, против - 6, воздержались - 14, не голосовали - 31.

Так, документом предусмотрен выход Украины из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, которую ВР ратифицировала в 2002 году, а также из Протокола о внесении изменений и дополнений в Правила определения происхождения товаров (ратифицирован парламентом в 2004 году).

"Выход из Соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках Общей системы преференций для развивающихся стран", - говорится в пояснительной записке.

Мы также писали о том, что Верховная Рада Украины в среду, 16 февраля, поддержала законопроект №0064 о выходе Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ, который был провален на пленарном заседании 1 февраля.

Напомним, накануне Рада вернулась к пленарным заседаниям впервые за две недели. В первый день февраля, когда была предыдущая сессия парламента, нардепам не хватило голосов во время голосования за повестку дня. Также в тот день Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва.