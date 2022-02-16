Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в парламенте проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения седьмой сессии Верховной Рады.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Согласно документу, на следующей неделе парламент будет работать в пленарном режиме.

При этом на сайте Верховной Рады пока сам проект постановления пока не появился.

Напомним, в Киеве сегодня Верховная Рада Украины проводит пленарное заседание. Народные депутаты рассматривают вопрос о выходе Украины из ряда соглашений, а также другие проекты документов.

Также мы сообщали, что, сегодня, в День единения, нардепы в Раде под музыку оркестра подняли украинские флаги и спели гимн.

Кроме того, мы писали, что "Слуги народа" подготовили законопроект о запрете выезда за границу чиновникам во время военного положения. В частности, речь идет о губернаторах, членах Кабмина, народных депутатах, госслужащих высшей категории, руководителях центральных органов исполнительной власти и других.