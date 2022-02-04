Возможно в скором времени в Украине не только многодетные женщины будут получать почетное звание ("Матери-героини"), но и отцы. Мужчинам будут присваивать звание "Отца-героя".

Соответствующий законопроект №6162 поддержал и рекомендовал Раде принят за основу Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на своем заседании

Звание "Матери-героини" присваивают женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста 5 и более детей (включая усыновленных). Звание "Отца-героя" планируют присваивать аналогично.

Инициаторам законопроекта в основном выступили представители фракции "Слуга народа", один член депутатского объединения "За будущее", народный депутат от "ОПЗЖ", три члена депутатской фракции "Голос", нардеп от "Евросолидарности" и два члена депутатской группы "Доверие".

"По сути, эта инициатива о реальном равноправии, о поощрении ответственного отцовства, о разрушении мифа, что воспитание детей – якобы исключительно женская роль. Полностью поддерживаю", - написала глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат Юлия Гришина в своем Тelegram-канале.

Стоит отметить, что "Мать-героиня" - это почетная государственная награда, которую присваивает президент Украины.

Согласно указу президента с января 2008 года женщина, которой присвоено это звание имеет право на выплату единовременной денежной помощи в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором присвоено почетное звание (сейчас сумма выплаты составит 24 810 гривень).

Напомним, в мае прошлого года Зеленский подписал законопроект, который предоставляет равные права в получении отпуска по уходу за ребенком для матерей и отцов.

Также сообщалось, как оформить документы на декретный отпуск, если его берет не мама.