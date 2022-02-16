Верховная Рада Украины в среду, 16 февраля, поддержала законопроект №0064 о выходе Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ, который был провален на пленарном заседании 1 февраля.

Сегодня "за" проголосовали 309 нардепов, 218 из них - "слуги народа". Впрочем, за решение о выходе из договора об антитеррористической деятельности в рамках СНГ голосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

Также Украина вышла из соглашения и протокола СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран.

Напомним, накануне Рада вернулась к пленарным заседаниям впервые за две недели. В первый день февраля, когда была предыдущая сессия парламента, нардепам не хватило голосов во время голосования за повестку дня. Также в тот день Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва.

Ранее "Страна" писала о том, что Арахамия предлагает сделать следующую неделю в Раде пленарной.

Также мы сообщали, что в День единения нардепы в Раде под музыку оркестра подняли украинские флаги и спели гимн.