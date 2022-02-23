Кабмин 23 февраля начался с темы ситуации в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в последнее время международные партнеры предоставляли значительную помощь Украине, но ее недостаточно.

Он также анонсировал создание некоего Фонда стойкости, который должен обеспечить функционирование государства в чрезвычайных условиях.

"Инвестиции международных партнеров в этот Фонд будут лучшей поддержкой Украины", - сказал премьер.

Также он анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине.

Разбирались, что принял Кабмин 23 февраля.

Зеленый свет для зеленой энергетики

Кабмин должен был согласовать законопроект по зеленой энергетике. Но Министерство энергетики сняло его с повестки дня на доработку.

Как указано в пояснительной записке, увеличение доли "чистой" энергии отвечает курсу Green Deal, к которому присоединилась наша страна.

Но сейчас всю зеленую энергию выкупает предприятие "Гарантированный покупатель", что не позволяет оперативно реагировать на работу энергосистемы. и "ценовые сигналы рынка".

Поэтому предлагается перейти на новую схему - работу по контрактам Feed -in- Premium, когда производители зеленой энергии смогут сами продавать ресурс, но будут получать компенсацию по разнице в цене зеленого и рыночного тарифов.

Также прописаны государственные гарантии по зеленому тарифу. В замечаниях Минфина указано, что это может привести к дополнительным расходам государственного бюджета, но точная сумма не указана.

Кабмин своим постановлением также утвердил концепцию внедрения рынка зеленых облигаций, что должно привлечь инвестиции в эту сферу.

Реестр без вести пропавших

Правительство одобрило проект закона о правовом статусе без вести пропавших лиц. если его примут, в Украине появится уполномоченный, который будет курировать розыск пропавших «при особенных обстоятельствах» граждан и решать связанные с этим вопросы. Также планируется запустить реестр таких лиц, держателем которого будет МВД.

Планы по НАТО

Хотя вопрос вступления Украины в НАТО сейчас является одним из главных политических раздражителей, Кабмин согласовал проект президентского указан о национальной программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2022 год.

Как указано в самой программе, в 2022 году Украина будет реализовывать дальнейшие меры "для интенсивного взаимодействия с НАТО".

В программе акценты делаются на совместные действия Украины и НАТО по политической и военной поддержке независимости и территориальной ценности нашей страны, реформы в русле евроатлантической интеграции, адаптацию сектора безопасности и обороты Украины под стандарты НАТО и др.

Приоритетным остается прекращение вооруженной агрессии России, - говорится в программе.

Также одним из пунктов в программе стоит восстановление территориальной целостности Украины, обустройство мест дислокации Государственной пограничной службы на "освобожденных территориях".

Отдельно прописано, что ГБР будет активно взаимодействовать с правоохранительными органами стран ЕС и НАТО. Более детально с программой можно ознакомиться здесь.

Творческие отпуска

Кабмин занялся темой творческих отпусков. В новом постановлении правительства указано, что творческий отпуск предоставляется помимо подготовке к защите диссертации или научной степени, еще и работникам учреждений культуры - для подготовки к конкурсам, гастролям и т.п.

Такие отпуска могут предоставляться на срок до 90 дней в году, но без сохранения зарплаты.

Зарплата сохраняется за теми, кто будет творческие отпуска для работы над диссертацией, написание учебника и пр.

Задачи для военкоматов

Кабмин утвердил положение о территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Новое постановление - подзаконный акт к закону от 2021 года о военной обязанности и учете. В нем указано, что положение о территориальных центрах комплектации должен утвердить Кабмин.

В положении прописано, что территориальные центры создаются, реорганизовываются и ликвидируются Минобороны. В зависимости от объемов призыва и учета, центры могут создаваться в статусе районных или городских.

Кадровый состав и штатное расписание утверждается начальником Генштаба Вооруженных сил.

Территориальные центры будут заниматься допризывной подготовкой, призывом, военным учетом, резервистами. Также одна из задач- рекламно-агитационная работа с населением - по привлечению украинцев на службу по контракту, учебу в военных учебных заведениях и пр.

Минэкономики станет главным по зарплатам

Минэкономики получило новые полномочия. Согласно постановлению, которое принял Кабмин, министерство экономики будет главным разработчиком проектов правительства по условиям и размеру оплаты труда работников предприятий, организаций и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, а также госпредприятий, военнослужащих, полиции. Сейчас предложения по условиям и оплате труда поступают от центральных органов исполнительной власти, причем, во многих случаях такие предложения "нарушают основы оплаты труда и создают диспропорции в уровнях зарплат работников за выполнение одинаковой по сложности и отвественности работы", - говорится в пояснительной записке.

АРМА открыли доступ к банковской тайне

Кабмин внес ряд изменений в свои постановления. К примеру, в постановление по АРМА добавили пункт, что Агентство сможет продавать на электронных торгах движимое имущество без согласия собственника по решению суда, а недвижимое - при наличии нотариально заверенной копии согласия собственника имущества.

Ранее такого разделения по типу активов не было - АРМА могло продавать все имущество по решению суда, без согласия собственников.

Также урезали "комиссионные" АРМА от продажи активов. Сейчас это. не больше 200 размеров минимальной зарплаты, по новому постановлению - до 200 размеров прожиточного минимума, что существенно меньше.

Минимальные зарплаты заменили на прожиточные минимумы и в пункте о согласовании реализации и объектов со специальной комиссией. В действующей формулировке согласовывать нужно, если стоимости. активов - больше 10 тысяч минималок, в новой - больше 20 тысяч размеров прожиточного минимума (но замена вс все равно неравнозначная, фактически порог снижен).

В положение об АРМА внесли пункт, согласно которому Агенство должно вернуть владельцу арестованные активы или выплатить компенсацию, если будет решение об отмене ареста.

Важное нововведение - АРМА сможет получать информацию, которая отнесена к банковской тайне.

Взрывы по лицензии

Кабмин расширил список взрывных материалов, производство которых подлежит лицензированию. В него добавили шашки-детонаторы для промышленных взрывных работ.

Их производством займется Павлоградский химический завод.

Лицензирование по-новому

Правительство приняло еще одно постановление по лицензированию. На этот раз - ветеринарных препаратов. Вопреки заявлениям властей об упрощении ведения бизнеса, в том числе, лицензионного, процедуру лицензирования по факту, наоборот, усложняют.

В частности, расширили перечень документов, которые нужно будет подавать претендентам на лицензии. В пакете появились справки о доступности мест проведения хозяйственной деятельности для маломобильных групп населения, о том, что деятельность предприятия не контролируют резиденты государства- агрессора. Почему эта информация так важна именно для производителей ветпрепаратов, в сопроводительных документах к проекту не поясняется.

Оборонные закупки на три года вперед

Кабмин внес изменения в постановление по оборонным закупкам. Теперь бюджетные средства будут направляться на программы в рамках трехлетнего плана закупок товаров и работ оборонного назначения. Как указано в пояснительной записке, записке, закупки по годовому плану "существенно сужают основы планирования и негативно влияют на качество и оперативность принятия решений".

Компенсации для чернобыльцев

Кабмин установил суммы компенсаций стоимости санаторных путевок льготникам на этот год.

Для чернобыльцев, отнесенным к первой категории, это порядка 8,8 тысяч гривен, для тех, у кого есть заболевания нервной системы, - 26,7 тысяч, для детей, инвалидность которых связана с чернобыльской катастрофой и одного из сопровождающих родителей - 17,4 тысячи. Суммы по нынешним меркам, прямо скажем, не особо впечатляют. Понятно, что они смогут покрыть лишь часть затрат на оздоровление.

Пенсии для разведчиков

Кабмин принял постановление о перерасчета пенсий бывшим служащим разведывательных органов - с учетом действующего денежного обеспечения. Перерасчет, мягко говоря, не добровольный. Уже было несколько решений судов по перерасчету - иски подавали сами пенсионеры, которым выплаты заморозили с привязкой к зарплатам, которые действовали на момент их выхода на заслуженный отдых.

Выплаты проиндексируют за два года. Доплаты за 2021 год потребуют дополнительных расходов из госбюджета на уровне 106 млн гривен, за этот год - 293 млн.

Деньги на жилье

Кабмин дал добро на выплату компенсаций на жилье участникам боевых действий и внутренне перемещенным лицам- участникам АТО.

Правда, список претендентов на такие выплаты достаточно скромный - на этот год только 22 человека. Им выделят из бюджета порядка 31 млн гривен (то есть, чуть больше 1,4 млн каждому).

Закрытие шахт

Кабмин согласовал зликвидацию двух шахт - Великомостивской ГП "Львовуголь" и "Шахта "Золотое" "Первомайскугля".

На закрытие первой выделят 50 млн и закрыть ее планируют в течение 2-2,5 лет. По Второй ликвидационный бюджет - около 380 млн. В пояснительной записке указано, что шахты являются убыточными, поэтому их дальнейшая эксплуатация нецелесообразна.

Отдельным постановление Кабмин хотел согласовать ликвидацию шахты 5/6 госпредприятия "Мирноградуголь", на что потребуется больше 831 млн гривен. Но вступились профсоюзы, отметив, что по шахте не решены социальные вопросы, что может внести дестабилизацию и без того неспокойный регион. Поэтому этот опрос отложили на неделю.

Стратегия по высшему образованию

Кабмин согласовал стратегию развития высшего образования в Украине. Документ весьма объемный, хотя конкретики в нем не так много.

Отметим несколько важных моментов: