В среду, 23 февраля, миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает переговоры с украинскими властями на счет второго пересмотра программы stand by.

Об этом со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна сообщает "Интерфакс".

По его словам, встречи миссии будут проводится в онлайн-режиме во главе с Иванной Владковой Голлар.

Отметим, ранее сообщалось, что миссия МВФ планирует посетить Украину в первом квартале 2022 года.

Напомним, в конце прошлого года Фонд одобрил продолжение программы stand-by на полгода - до конца июня 2022 года.

Также были коротко озвучены обязательства, которые взяли на себя украинские власти ради денег МВФ (главное - отказ от регулирования тарифов на коммуналку для населения, что приведет к их резкому росту - в 2-4 раза).

Также в ноябре прошлого года МВФ выделил Украине очередной кредитный транш в 700 млн долларов.

Подробнее о том, что значит для Украины очередной кредитный транш от МВФ и какие обязательства для этого должна выполнить наша страна, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.