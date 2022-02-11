Миссия Международного валютного фонда, которая должна скорректировать программу stand-by, может посетить Украину в первом квартале 2022 года при условии выполнения программы.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе брифинга, видео обнародовано в Facebook.

Напомним, Фонд одобрил продолжение программы stand-by на полгода - до конца июня 2022 года.

По словам представителя фонда, согласно договоренностям, старт оценочной миссии МВФ в Украине "ожидается в первом квартале этого года при условии достаточного прогресса для достижения целей программы". Сейчас, по словам Райса, обсуждения на этот счет еще продолжаются.

Он также пообещал, что как только будет принято решение о начале миссии в Украине, офис Фонда в Киеве сообщит об этом.

Кроме того, Райс добавил, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации в Украине и "надеется, что напряжение спадет".

Напомним, в ноябре прошлого года МВФ выделил Украине очередной кредитный транш в 700 млн долларов и продлил программу stand-by еще на полгода.

Также были коротко озвучены обязательства, которые взяли на себя украинские власти ради денег МВФ (главное - отказ от регулирования тарифов на коммуналку для населения, что приведет к их резкому росту - в 2-4 раза).

Подробнее о том, что значит для Украины очередной кредитный транш от МВФ и какие обязательства для этого должна выполнить наша страна, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.