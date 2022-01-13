Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ), от которого недавно получила очередной транш, около 2,4 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте фонда.

Согласно графику, который опубликовал МВФ, в 2022 году Украина обязана выплатить МВФ 1 685,483 млн СПЗ (специальные права заимствования).

По курсу Национального банка, это составляет порядка 2,36 млрд долларов. Выплаты разделили на пять этапов.

Первый платеж Украины МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 43,6 млн СПЗ, а через три дня - 4 февраля - необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Самые крупные выплаты МВФ назначил Украине на 11 марта и 13 сентября - по 295,5 млн СПЗ.

Крайние платежи в 2022 году запланированы на 20 декабря - 125 млн СПЗ.

Напомним, в ноябре МВФ выделил Украине очередной кредитный транш в 700 млн долларов и продлил программу stand-by еще на полгода.

Кроме того, МВФ обнародовал полный текст меморандума, в котором прописаны 12 пунктов, которые Украина должна выполнить до мая 2022 года. По итогам выполнения этих маяков МВФ примет решение о выделении следующего транша.

Мы также сообщали, что Украина уже третья в мире по долгам перед МВФ.