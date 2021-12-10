Компания ДТЭК ВИЭ сообщила в Международный валютный фонд о фактах махинаций со стороны украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, нарушающих взятые Украиной обязательства.

Об этом говорится в письме британской юридической компании Seladore Legal, действующей в интересах ДТЭК ВИЭ.

Украинская компания просит МВФ принять меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

В частности, компания просит МВФ дополнительно указать украинскому правительству о необходимости использования поступлений от облигаций Укрэнерго для погашения остатка задолженности по состоянию на конец 2021 года.

В письме к МВФ указано, что в настоящее время ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" и правительству к ответственности согласно законодательству Великобритании.

"Английские адвокаты также считают, что лицами, связанными с ГП "Гарантированный покупатель" и/или Укрэнерго, в том числе государственными служащими, могли быть совершены уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 89 и 90 Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах от 2012 года" , – говорится в письме к МВФ.

Напомним, 12 ноября "Укрэнерго" через госпредприятие "Гарантированный покупатель" перечислило почти 20 млрд гривен по облигациям, выпущенным для погашения долгов перед зеленой энергетикой. Правительство хотело этот платеж остановить, но директор предприятия Константин Петриковец отказался это делать. Из-за этого его уволили. После этого он пожаловался на Кабмин в НАБУ.

Также мы писали, что по одной из версий, платеж притормозили, чтобы деньги не ушли на валютный рынок, где с 12 ноября начался массированный вывод средств из Украины.