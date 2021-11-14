Константин Петриковец, которого уволили с поста главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" из-за отказа блокировать 20 млрд грн "зеленых" энергетиков, обратился к правохранительным органам с заявлением о вмешательстве в работу предприятия со стороны правительства.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с требованием расследовать факты давления на государственное предприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета Министров", - заявил Петриковец.

По его словам, он готов передать в НАБУ данные, которые подтверждают незаконное давление и вмешательство в работу предприятия.

"Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием оказать незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стал истинной причиной моего увольнения", - сообщил он.

Также Петриковец обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации.

Напомним, 12 ноября "Укрэнерго" через госпредприятие "Гарантированный покупатель" перечислило почти 20 млрд гривен по облигациям, выпущенным для погашения долгов перед зеленой энергетикой. Правительство хотело этот платеж остановить, но директор предприятия Константин Петриковец отказался это делать. Из-за этого его уволили.

Также мы писали, что по одной из версий, платеж притормозили, чтобы деньги не ушли на валютный рынок, где с пятницы начался массированный вывод средств из Украины.