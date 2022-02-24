В Москве перекрыли Красную площадь, где вечером ожидается масштабный антивоенный митинг
В Москве перекрыли Красную площадь, где сегодня в 19:00 должен пройти антивоенный протест. Россияне собираются выйти на масштабный митинг.
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.
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