В Москве перекрыли Красную площадь, где сегодня в 19:00 должен пройти антивоенный протест. Россияне собираются выйти на масштабный митинг.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".