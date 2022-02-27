Чемпион мира по боксу Александр Усик записал новое видео. В нем он говорил на украинском и русском языках, обращаясь к гражданам Украины и РФ.

"Дорогой народ Украины. Я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ. Я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вас всем сказать: "Спасибо". Вы - сила", - сказал Усик на украинском.

Далее спортсмен обратился к россиянам.

"А сейчас я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы сражаетесь с народом. Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не нужно освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик.

Напомним, Усик обратился к россиянам и Путину и призвал остановить войну.

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