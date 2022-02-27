Украинский ведущий Дмитрий Гордон вышел в прямой эфир российского телеканала "Дождь" и обратился к военным РФ. При этом в его выступлении только половина из слов были цензурными.

"Я хочу сказать российской армии: пи@дуйте нах@й отсюда, е@анные пи@орасы", - начал монолог Гордон с суровым выражением лица.

Редакторы сразу же отключили ему звук, а ведущая эфира призвала не использовать подобную лексику и рассказать о ситуации в Украине.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

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Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.