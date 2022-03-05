В Мелитополе жители города без оружия пытались прогнать стреляющих российских военных. Видео
В Мелитополе прошел митинг против россиян. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как российские военнослужащие стреляют, а украинцы без оружия идут на них, чтобы прогнать.
Напомним, вчера в Мелитополе прошел митинг, на котором его участники кричали "позор!" тем жителям города, кто получает гуманитарку от российской армии.
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