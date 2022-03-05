В Мелитополе прошел митинг против россиян. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как российские военнослужащие стреляют, а украинцы без оружия идут на них, чтобы прогнать.

Напомним, вчера в Мелитополе прошел митинг, на котором его участники кричали "позор!" тем жителям города, кто получает гуманитарку от российской армии.

Также мы писали, что сегодня в оккупированном российскими войсками Херсоне проходит митинг за Украину.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.