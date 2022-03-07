Пользователи Сети обсуждают вероятность того, что видео и фото встречи президента РФ Владимира Путина со стюардессами и женщинами-пилотами могло быть снято с помощью хромакея.

Зрители обратили внимание на зелёный контур и на то, что рука Путина как бы прошла через микрофон.

Известно, что Путин 5 марта встретился с сотрудницами российских авиакомпаний - рассказал о ситуации внутри страны и поздравил девушек с наступающим 8 марта. Бортпроводницы и женщины-пилоты плечом к плечу сидели вместе с руководителем страны за длинным столом, хотя ранее Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном держался на расстоянии в 30 метров.

Некоторых пользователей соцсетей озадачила видеотрансляция собрания, которая осталась в доступе на ютубе. По мнению зрителей, президент России мог сидеть на "зелёном фоне" - ролик с сотрудницами российских авиакомпаний якобы записан ранее, а поверх него наложили видео с участием Владимира Путина.

В тоже время, на сайте Кремля выложили фото с этой встречи, чтобы, видимо, опровергнуть теорию о хромакее.

Как пишет российский оппозиционный журналист Рустем Адагамов (сейчас уехал из России) в Facebook, фото сделаны корреспондентом издания "РИА-Новости".

Два года назад "Страна" писала, что во время прямой линии президента РФ попросили рассказать любимый анекдот о себе. В ответ Путин отказался и намекнул, что мастером в этой области является Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что Песков прокомментировал слухи о двойниках Путина.