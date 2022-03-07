В Иерусалиме популярный паб города "Путин паб" убрал фамилию российского президента из названия. Теперь заведение называется "Зеленский паб".

Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Путин паб" в Иерусалиме изменил название", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки решил переименоваться в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.