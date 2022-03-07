Во вторник Еврокомиссия займется ликвидацией зависимости от российского газа
Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро ликвидировать зависимость от российского ископаемого топлива. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Это означает: диверсификация поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, модернизация ЕС за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности", - написала глава ЕК.
Напомним, впервые в истории цена газа в Европе превысила $3 000 за тысячу кубометров.
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