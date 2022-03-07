Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро ликвидировать зависимость от российского ископаемого топлива. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Это означает: диверсификация поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, модернизация ЕС за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности", - написала глава ЕК.

Напомним, впервые в истории цена газа в Европе превысила $3 000 за тысячу кубометров.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.