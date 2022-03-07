В ряде стран Евросоюза и в Турции наблюдается ажиотаж вокруг подсолнечного масла. Поставки встали из-за войны в Украине, которая является крупнейшим экспортером этого продукта в мире этого продукта.

В Турции оно вообще почти пропало с полок, в магазинах даже возникают драки среди желающих получить масло, видео в соцсетях выкладывают очевидцы.

Напомним, мы писали, что Украина также остановила экспорт мяса, круп, сахара и пищевой соли.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.