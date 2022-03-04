В МИД Турции заявили, что страна не будет закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом сообщает РИА Новости

По словам главы турецкого МИД, страна не присоединиться к санкциям в отношении авиакомпаний России.

Напомним, ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для Российской Федерации.

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