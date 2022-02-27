Air France закрывает небо для России. Фото: wikimedia.org

Авиакомпания Air France остановила полеты над Российской Федерацией. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в Telegram-канале.

Air France останавливает полеты над Российской Федерацией

Напомним, ранее все европейские страны готовы закрыть небо для российских авикомпаний.

Мы ранее писали, какие уже страны Европы закрыли свое небо для самолетов РФ.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.  

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США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение). 

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе. 

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