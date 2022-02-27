Авиакомпания Air France остановила полеты над Российской Федерацией. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в Telegram-канале.

Напомним, ранее все европейские страны готовы закрыть небо для российских авикомпаний.

Мы ранее писали, какие уже страны Европы закрыли свое небо для самолетов РФ.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.