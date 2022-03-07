Правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию в 2022 году, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара и соли, пригодной для употребления людьми.

Об этом говорится в постановлении №207 от 5 марта, опубликованном на сайте правительства в воскресенье, 6 марта.

Согласно внесенным им изменениям в постановление о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год №1424 от 29 декабря 2021 года, также введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, "мясных или едких субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса крупного рогатого скота" (код по УКТВЭД 021020).

Ранее "Страна" сообщала, что в период войны в Украине будет действовать минимальная наценка на продукты питания.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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