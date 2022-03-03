Война в считанные дни перекроила рынок труда в Украине. Многие украинцы остались без работы из-за остановки предприятий, особенно в зонах боевых действий.

В то же время работающий бизнес жалуется не нехватку персонала. Причем, нехватка людей настолько большая, что это уже сказывается на производственных процессах — заводы не могут выйти на нужные объемы, а доставка продуктов и бензина дает сбой.

Список наиболее дефицитных специалистов возглавляют водители. Их и раньше не хватало из-за массового выезда на заработки в Европу. Сейчас же ситуация просто катастрофическая.

"Многие водители ушли в тероборону, многие не хотят выходить на маршруты, которые могут стоить им жизни",— говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Руководитель отдела маркетинга "БРСМ Нафта" Александр Мельничук также рассказывает, что не хватает водителей на бензовозы. Им уже почти вдвое повысили зарплаты, но закрыть вакансии не удается.

Не хватает также рабочих на производственные предприятия, особенно в пищепроме. На дефицит персонала жалуются и торговые сети. Некоторые даже просят волонтеров помочь, иначе покупатели попросту останутся без еды.

Разбирались, какая работа сейчас есть для украинцев.

В супермаркеты, на АЗС и "военное" производство

Война сильно ударила по рынку труда. Особенно сложная ситуация в Киеве и Киевской области. По данным эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, на начало 2022 года на столицу приходилось 23% всех вакансий по стране.

Закрывать их удавалось во многом за счет приезжих. Но с началом войны люди начали массово разъезжаться. Жители регионов стали возвращаться домой, а многие киевляне — искать более безопасные места, чтобы переждать трудные времена.

В итоге уже с первых же дней войны, к примеру, во многих торговых сетях, особенно тех, которые делали ставку на иногородний персонал, число работников уменьшилось на 30—40%,— говорит руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Сеть "Сильпо" сообщила о нехватке сотрудников в магазинах и попросила помощи у волонтеров. На сайте "Варуса" выставлены десятки вакансий — от кассиров до продавцов торгового зала, пекарей, мастеров по разделке мяса и др.

Отметим, что вплоть до конца 2021 года спрос на торговый персонал рос очень динамично. По данным Пашкиной, на 4 квартал прошлого года было открыто почти 37 тысяч вакансий, что на 21% больше, чем по итогам третьего квартала.

На АЗС жалуются на нехватку операторов, кассиров. Причем, проблема есть не только по Киеву. "Большой дефицит как в столице, так и в Киевской, Харьковской, Херсонской областях. Многие уехали, некоторые бояться выходить на работу. Мы сейчас обеспечиваем людям развозку, но все равно проблемы есть. Приходится всему центральному офису идти работать на заправки, отпускать топливо",— рассказал нам Мельничук.

В Киеве также массово закрылись аптеки — там попросту некому работать.

"Многие киевляне, работающие в том числе на предприятиях критической инфраструктуры, в магазинах, аптеках, на заправках, уехали. Мы не можем найти работников на фасовку муки. Плюс организовываем бригады для пошива продукции, необходимой для военных, шьем мешки для песка, на этот участок также нужны рабочие",— отмечает глава концерна "Ярослав" (швейное и пищевое производство) Александр Барсук.

Мельничук добавил, что сейчас есть также потребность в поварах, так как многие компании организовывают питание для теробороны.

Как дефицит водителей ломает логистику

Но, пожалуй, самые востребованные сейчас — водители. Их ищут компании самого разного профиля — от торговых сетей до АЗС, служб такси и перевозчиков.

"Если по остальному персоналу ситуация у нас пока нормальная, то потребность в водителях есть",— говорит руководитель отдела коммуникаций сети "АТБ" Сергей Демченко.

Пищевики говорят, что нехватка водителей стала одной из причин, по которой дала сбой логистическая цепочка — торговые сети попросту не могут вовремя принять товар и развезти его по магазинам.

"Не хватает водителей и на бензовозы, что усложняет доставку топлива по АЗС", — отмечает Мельничук.

"Обострилась проблема с водителями. Их и в мирное время не хватало, а сейчас люди бояться садиться за руль и выезжать на дороги",— констатирует глава Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

"Не все водители готовы в такое время выезжать на маршруты. Из-за этого намного увеличилось время поиска свободного авто",— добавил руководитель Uklon Сергей Смусь.

Мы уже писали, что в Украине, как минимум, последние год- полтора нарастал дефицит водителей. На конец 2021 года было открыто больше 25 тысяч вакансий, что на 42% превышает показатели третьего квартала,— отмечает Пашкина.

Дело в том, что украинские водители массово уезжали на заработки в Польщу и дальше по Европе. Тамошние работодатели предлагают зарплаты от 1-1,5 тысячи (в странах Восточной Европы) до 2,5 тысяч евро (к примеру, в Германии).

Поэтому росли зарплаты для водителей и у нас.

Но сейчас ситуация заметно ухудшилась. Многие водители ушли в тероборону, плюс вырос спрос на их услуги со стороны волонтерских организаций, благотворительных фондов и др.

"Мы получаем гуманитарную помощь по линии европейских профсоюзов. Начали продумывать доставку — железная дорога проблематична, так как нужно будет везти по Приднепровской ж/д, а там не хватает подвижного состава, остается разве что автомобильный транспорт. Но тут сразу две проблемы — топливо и водители",— рассказал нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

Что происходит с зарплатами

На сайтах по трудоустройству вакансий для водителей сейчас, пожалуй, больше всего.

Причем, буквально за несколько дней войны выросли зарплатные предложения от работодатедей.

"Мы увеличили зарплаты водителям бензовозов существенно — почти вдвое",— говорит Мельничук. Конкретных сум он не назвал, ссылаясь на коммерческую тайну.

Но в среднем по Киеву водителям сейчас предлагают 30—40 тысяч в месяц (хотя еще остались предложения от 15-17 тысяч). Плюс за выезды на рискованные маршруты работодатели готовы доплачивать — порядка 30% от месячного оклада. То есть, если сравнивать с довоенными временами, зарплаты водителей (без учета надбавок за риски) выросли, минимум, на 5—7 тысяч, а суммы, которые обещают на руки — в 1,5-2 раза.

Что касается торгового персонала, то там зарплаты пока не поменялись (по Киеву — 12-17 тысяч), но работодатели готовы обеспечивать жильем, питанием, развозкой. Пищевики, которые пытаются закрыть заводские потребности, готовы платить рабочим 13—15 тысяч, а квалифицированным мастерам до 20 тысяч. Но оклады пока тоже не меняются. "Дорожает себестоимость продукции, а цены в военное время мы стараемся держать. Поэтому повышать зарплаты людям просто нет возможности, по крайней мере, пока. В течение года мы планировали дать прибавку к окладам до 10%, но когда сможем это сделать, пока неясно",— говорит руководитель одного из пищевых предприятий Киевской области.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как живет Львов, куда сейчас едут в эвакуацию.

Также мы писали о том, как в западных СМИ описывают ход боев в Украине.