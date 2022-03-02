Украинцы активизировали народное сопротивление после того, как советник ОП Алексей Арестович призвал их вести борьбу с армией РФ в тылу.

Многие уже восприняли призыв вести агитацию среди российских солдат как руководство к действию. Люди безоружными нападают на тыловые колонны, устраивают украинские митинги, блокируют движение российской техники, распропагандируют солдат.

Вот, например, как женщина из Конотопа убеждает российского солдата уезжать с Украины "Ты знаешь где ты? Это Конотоп. Здесь каждая вторая - ведьма. Уже завтра у тебя Х@й стоять не будет", - говорит она российскому солдату на танке.

А вот ещё один пример - встреча российских войск на подходе к Водяному Запорожской области. Люди перекрывают дорогу российской военной технике. Слышны взрывы, автор видео говорит, что мужчине оторвало ногу.

Как писала "Страна", в Украине готовы выдавать российских пленных только лично в руки их матерям на территории нашей страны.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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