В Государственную Думу России внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ.

Об этом со ссылкой на главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева сообщает РИА "Новости" в Telegram-канале.

Напомним, ранее в ОП Украины заявили, что в России 4 марта могут ввести военное положение.

Также мы писали, что второй раунд переговоров с Россией состоится сегодня вечером.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова. В самом Харькове вчера и сегодня продолжаются ракетные удары, которые унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Центр Харькова разбомбила российская крылатая ракета.

Также сообщалось о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. Вместе с тем, в городе под обстрел попал роддом.

В Киеве прошлая прошла спокойно. Однако сейчас под столицей наступление противника проходит по линии Гореничи, Гостомель и Демидов - РФ наступает на Киев с трех направлений.

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