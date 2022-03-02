Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал население оккупированных Россией территорий вести на них борьбу с армией РФ - нападать на тыловые колонны, устраивать митинги, блокировать движение, распропагандировать солдат. Об этом он сказал во время сегодняшнего брифинга.

"Значительная часть нашей территории оккупирована российскими оккупантами. Мы призываем вас начать оказывать противнику на оккупированных территориях тотальное народное сопротивление. Примеры подобного сопротивления очень успешного сегодня нам демонстрируют Конотоп, Мелитополь и другие города Украины, в которых оно уже началось. Что из себя представляет тотальное народное сопротивление? Мужчины, которые имеют оружие способные сопротивляться и сосредотачиваются на тыловых колоннах оккупантах... Если мы уничтожим тыловые колонны, которые везут к танку боеприпасы, топливо и ремонтные бригады, то батальоны становятся недееспособными полностью", - сказал Арестович.

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