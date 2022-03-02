В тылу во Львове, за полтысячи километров от Киева, жизнь на первый взгляд течет своим чередом.

И только периодически сотрясающие воздух сирены напоминают о продолжающейся в Украине войне. А еще - прибывающие в режиме нон-стоп тысячи беженцев, в основном женщины с детьми и пожилые, которые группками передвигаются по городу с чемоданами. Одни решают осесть тут на неопределенное время, другие едут дальше - в Карпаты и в страны ЕС.

На львовском вокзале - невиданное столпотворение, сюда съезжаются бегущие от войны украинцы. Фото: Instagram

Многие львовяне, как в прежние мирные времена, гуляют по городу, ходят в "кавьярни", часть которых продолжает работать (комендантский час - с 22.00 до 06.00). Многие развлекательные заведения, такие как "Мазох-кафе", закрыли.

Центр Львова на первый взгляд кажется спокойным. Фото: "Страна"

В центре видели даже иностранцев - фотографирующихся на фоне достопримечательностей китайских и французских туристов. Говорят, они во Львове проездом, эвакуировались из Киева и попытаются выбраться в Европу.

Кажется, в столице Галичины ни тревоги, ни паники. В магазинах хватает продуктов - молочки, хлеба, мяса, овощей достаточно. Дефицита бензина нет, в банкоматах можно снять наличку (в первые дни после начала войны были очереди, сейчас уже нет). Доллар покупают по 30 грн, продают - по 36-37 грн, евро покупают по 33 грн, продают - по 39 грн (купить доллары-евро можно не везде). Российским деньгам объявили "бойкот", во многих обменниках - известная антипутинская аббревиатура ПТН ПНХ или "Рубль, иди на х.й" (по всему городу, как и в Киеве, борды "Русский корабль, пошел на х.й).

В обменниках бойкотируют рубль, доллар продабт по 36 грн, евро - по 39. Фото: "Страна"

Купить доллары/евро можно не везде, во многих пунктах валюту только принимают. Фото: "Страна"

На мужчин призывного возраста, которые прибывают во Львов, местные часто смотрят косо, некоторые не селят в отели и в квартиры. А мэр Львова Садовой призвал их после приезда становиться на учет в военкомат и возвращаться на фронт. А до этого запретил магазинам продавать спиртное.

"Приезжают некоторые как на курорт, караоке и выпивку требуют. Пусть идут родину защищать", - возмущается в разговоре с нами львовская учительница Галина Мельник.

Часть местных жителей бесплатно селит у себя беженцев, некоторые предприниматели оборудовали койки в бывших фотостудиях, салонах, спортзалах.

Многие рестораторы готовят еду людям, которые бежали от войны во Львов, считающийся самым безопасным городом Украины. Бесплатные кухни открыли также для военных и теробороны. На продукты скидываются волонтеры.

Мнгтие рестораторы переключились в режим полевых кухонь. Фото: "Страна"

То, что спокойствие только кажущееся, а местные готовятся к возможной атаке, видно по баррикадам у административных зданий, да по окопам, которые взялись рыть галичане на подступах к городам и селам, несмотря на призыв властей этого не делать - мол, это прерогатива военных администраций, как и установка блокпостов.

"Скоро будем копать схроны, как батько наш Бандера. История повторяется", - горько улыбаясь, пытается с нами шутить львовский предприниматель Назар Ярема.

Админздания укрепили мешками с песком. Фото: "Страна"

О войне напоминают и заклеенные накрест окна кафешек и части квартир, и защитная фанера на церквях и других зданиях, и маскировочные сетки-"кикиморы" для покрытия окопов, которые плетут десятки добровольцев прямо у ворот ратуши и по всему Львову.

Окна "кавьярень" напоминают о войне. Фото: "Страна" ⁠

Если бы не нынешние страшные реалии, могло бы показаться, что эти сети, наполненные предварительно вырезанными кусками ткани различных оттенков зеленого и коричневого цветов, предназначены для рыбалки.⁠ И что львовяне играют в какой-то квест.

Львовяне прямо у ратуши плетут маскировочные сетки для окопов, которые называют "кикиморами". Фото: "Страна"

Местные власти называют Львов гуманитарным хабом для всей Украины – сюда заехало более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи и около 40 тысяч переселенцев.

Некоторые местные рестораторы, которые решили не закрывать заведения, столкнулись с войной хейта. Мол, не до развлечений.

Кафе Cheese bakery сделало объявление о том, что будет принимать гостей внутри и работать на вынос до 18 вечера.

"Делаем это для того, чтобы была возможность собирать деньги для дальнейшей помощи армии и нуждающимся. А еще потому, что привычные вещи и ритуалы позитивно влияют на психологически-эмоциональной состояние", - написала в соцсети владелица заведения Татьяна Микитин.

На что получили гневный комментарий: "Седьмой день войны, а они открывают заведение, чтобы отдохнуть и оправдываются эмоциональным состоянием. Сейчас нужно всем Украину защищать, а не в ресторан приглашать на отдых. Вот так и скажут: да какая там война, посмотри, в рестораны ходят, все ок у них. Хотите готовить - готовьте на вынос, а не создавайте выдуманную реальность".

Владельцы оправдываются, что помогают армии.

"Посетители не просто забирали с собой еду, кофе и торты, прибыль с которых будет переведена на армию (это кроме бесплатных обедов, которые мы готовим и развозим), а и оставляли деньги на армию у нас в заведении. Так веселимся, как можем", - написала Микитин.

Окна старинных храмов защищают фанерой. Фото: "Страна"

На некоторых заведениях висят объявления, что белорусов и русских они не обслуживают, и нужно показать паспорт, что ты не русский (имеются в виду те, кто давно живет в Украине и имеет русский или белорусский паспорта). Живущий в Украине белорус Сергей Щичинов возмутился по этому поводу в Instagram.



"Мой бывший коллега, белорус, который 10 лет прожил в Киеве и последние годы живет в Калифорнии писал, что:

- ты за три дня собираешь 98 тысяч долларов помощи, причём от русских и белорусов в том числе, а тебе в комментах прилетает: "Что, откупиться хочешь?"

- ты сидишь сутками координируешь толпу людей , а тебе: "Аааа, так ты из солнечной Калифорнии"

- ты задаёшь в общем чате вопрос по делу, а тебе: "Чому не на мові?"

Украинцы, я вас прошу, включите мозг и не делайте так - это сейчас не помогает нам в войне от слова вообще. Это на самом деле никогда нам не помогало".