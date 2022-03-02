Киевляне продолжают эвакуироваться из города.

Во-первых, поездом. Но вчерашний эвакуационный рейс из Киева на поезде показал, что желающих гораздо больше, чем мест в вагонах. На вокзале была давка.

Поэтому сейчас актуально искать и альтернативные способы выехать из Киева.

Расскажем, почем и куда можно отправиться с помощью сервиса БлаБлаКар, а в какие областные центры поездок нет.

Тем, кто планирует уехать из столицы или других регионов, советуем предварительно ознакомиться с материалом: Как сейчас передвигаться по Украине.

Куда можно уехать сегодня и на днях

Мы посмотрели, поездки в какие областные центры Украины доступны сегодня, завтра и послезавтра.

Львов. Доступно пять перевозчиков. Стоимость — от 275 до 465 гривен.

Ужгород. Четыре авто. Цена от 405 до 940 гривен.

Ивано-Франковск — 300 гривен.

Тернополь — 235 гривен.

Хмельницкий — 180 гривен.

Винница — 240 гривен.

Днепр — 385 гривен.

Запорожье — 670 гривен.

Харьков — 500 гривен.

Полтава — 265 гривен.

Николаев — 420 гривен.

Херсон — 280 гривен.

Ровно — 230 гривен.

Одесса — 415 гривен.

Черкассы — от 0 (бесплатная поездка) до 160 гривен.

Чернигов — 75 гривен.

Житомир — 75 гривен.

Куда нет поездок сегодня и в ближайшие дни

Луцк, Кривой Рог, Кропивницкий, Сумы, Мариуполь, Черновцы.

Поездки появляются и пропадают довольно быстро. В связи с этим, рекомендуем регулярно обновлять сервис БлаБлаКар.

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