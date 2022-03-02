До Львова за 400 гривен, а в Сумы не повезут. Как уехать из Киева с БлаБлаКаром
Киевляне продолжают эвакуироваться из города.
Во-первых, поездом. Но вчерашний эвакуационный рейс из Киева на поезде показал, что желающих гораздо больше, чем мест в вагонах. На вокзале была давка.
Поэтому сейчас актуально искать и альтернативные способы выехать из Киева.
Расскажем, почем и куда можно отправиться с помощью сервиса БлаБлаКар, а в какие областные центры поездок нет.
Тем, кто планирует уехать из столицы или других регионов, советуем предварительно ознакомиться с материалом: Как сейчас передвигаться по Украине.
Куда можно уехать сегодня и на днях
Мы посмотрели, поездки в какие областные центры Украины доступны сегодня, завтра и послезавтра.
Львов. Доступно пять перевозчиков. Стоимость — от 275 до 465 гривен.
Ужгород. Четыре авто. Цена от 405 до 940 гривен.
Ивано-Франковск — 300 гривен.
Тернополь — 235 гривен.
Хмельницкий — 180 гривен.
Винница — 240 гривен.
Днепр — 385 гривен.
Запорожье — 670 гривен.
Харьков — 500 гривен.
Полтава — 265 гривен.
Николаев — 420 гривен.
Херсон — 280 гривен.
Ровно — 230 гривен.
Одесса — 415 гривен.
Черкассы — от 0 (бесплатная поездка) до 160 гривен.
Чернигов — 75 гривен.
Житомир — 75 гривен.
Куда нет поездок сегодня и в ближайшие дни
Луцк, Кривой Рог, Кропивницкий, Сумы, Мариуполь, Черновцы.
Поездки появляются и пропадают довольно быстро. В связи с этим, рекомендуем регулярно обновлять сервис БлаБлаКар.
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