В Харькове во время боевых действий, которые продолжаются уже больше недели, жители города не могут снять деньги в банкоматах. Продовольственные магазины закрываются уже к 12:00. Люди приходят в 06:00 и занимают очереди. Только так есть возможность что-то купить.

Об этом "Стране" рассказал житель города.

По словам местного жителя, прилавки в магазинах полупустые. Остались крупы (кроме гречки), сладкое и алкоголь. Молоко и сахар найти очень тяжело. В то же время на рынках почти ничего не осталось, поскольку частники боятся из пригорода везти товар. Аптеки за редким исключением не работают.

Зато, как рассказывает местный житель, на рынках есть сеть наливаек. Они работают без перебоя.

"Цены в городе выросли, но не везде. Яйца в некоторых местах можно купить все так же по 35 гривен, а через два ряда уже продают по 45 грн. С хлебом та же история. В некоторых ларьках продают кругляш чёрного по 40 грн", - добавил житель Харькова.

Напомним, сегодня харьковчане сообщали о масштабном пожаре в здании СБУ. Кроме того, мы показывали видео с последствиями разрушительных обстрелов города.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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