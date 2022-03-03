Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова. Об этом сообщил в среду секретариат ОБСЕ в Вене.

"Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Соболезнования близким погибшей выразили действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"Несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается. Мы решительно осуждаем усиление обстрелов городских центров, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, и вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом о немедленном прекращении боевых действий и вступить в конструктивный диалог", - говорится в заявлении ОБСЕ.

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