Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне обострения ситуации вокруг Украины приняла решение эвакуировать всех своих сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в четверг, 24 февраля.

По данным источника Reuters, подобный шаг вызван "вторжением" России на территорию Украины.

"Их миссия де-факто закончена", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что сегодня на рассвете, 24 февраля, в городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Мариуполе начали звучать взрывы. Это случилось после того, как Владимир Путин заявил о вводе российских войск на Донбасс.

Ранее "Страна" сообщала, что близкие к Ринату Ахметову депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

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