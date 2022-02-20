ОБСЕ зафиксировала более 1500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 18 февраля.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 19 февраля.

В нем указано, что на основании информации от групп наблюдения по состоянию на 19:30 18 февраля 2022 года:

в Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва.

в Луганской области Миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов.

Также СММ ОБСЕ подтвердила сообщения о жертве среди гражданского населения в подконтрольной Украине Марьинке Донецкой области.

"СММ продолжала наблюдать за участками разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Зафиксированы нарушения режима прекращения огня (включая взрывы) вблизи участков разведения в районе Станицы Луганской и Золотого", - говорится в отчете.

Напомним, сегодня в штабе ООС заявляли об обстрелах на Донбассе, "ЛНР" - об отбитой атаке, а "ДНР" - о диверсантах.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит в последние дни на Донбассе.