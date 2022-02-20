Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на фоне обострения на Донбассе силовики усилили контрразведывательное направление. Также спецслужба заявляет о готовности реагировать на любые сценарии дестабилизации.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", - сказал Баканов.

В то же время Баканов уточнил, что противник сейчас применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину.

"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", - уточнил он.

Напомним, "Народная милиция ДНР" в субботу, 19 февраля, обнародовала "план наступления ВСУ на Донбассе", который якобы смогла раздобыть их разведка. По этому плану ВСУ должны выйти к границе с Россией в течение двух дней.

"Страна" также писала, что в Украине отрицают планы наступления на Донбассе и говорят о провокациях.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.