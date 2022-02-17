Журналистку, публициста, блогера и дочь известного писателя-фантаста Олеся Бердника Мирославу заподозрили в покушении на территориальную целостность Украины путем свержения конституционного строя.

Об этом 63-летняя женщина, которая борется с онкологическим недугом, сообщила в своем Фейсбуке вечером 17 февраля.

По словам Мирославы Александровны, утром к ней в квартиру ломился неизвестный, который заявлял, что принес вручить повестку, и уйдет только после вручения. Но Бердник ему не открыла и отказалась что-либо подписывать.

"Когда через полтора часа я на костылях стала выползать из квартиры, чтобы ехать на такси на лечение в поликлинику, на лестничной клетке меня перехватил следователь республиканского СБУ и под видеофиксацию зачитал мне пидозру в том, что я в неустановленное досудебным расследованием время при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте, осознавая преступность своих действий, совершила покушение на территориальную целостность Украины путем свержения конституционного строя", - написала блогер.

По ее словам, она категорически не согласна с этим бредовым обвинением и полностью невиновна в том, что ей предъявляют.

"Меня это очень достало, но на сделку со следствием и признании в абсурдных обвинениях я не пойду и буду защищаться с хорошими адвокатами. Я тяжело больна, после сложной операции, имею сейчас осложнения, все это выглядит как пытки", - сказано в посте.

Бердник добавила, что даже при Порошенко ее не посмели тронуть. А при Зеленском "юристы будто с катушек съехали в желании получить очередную перемогу, причем сроки давности по этим обвинениям давно уже прошли".

Мирослава Александровна заверила, что будет бороться.

Ранее "Страна" рассказывал о преследованиях блогера при Порошенко. Так, в августе 2016 года ее арестовала СБУ в Запорожье. Очевидно, что это произошло из-за ее выступлений против правого радикализма и национализма.

Тогда за защиту Бердник взялась юрист Елена Лукаш.