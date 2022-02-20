Количество жителей Донбасса, подавших заявление на получение российского гражданства, увеличилось до почти 950 тысяч человек. Получили документ уже более 770 тысяч граждан.

Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает "ТАСС".

"Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ", - сказал он.

При этом Водолацкий уточнил, что на территории "ЛДНР" проживает около 776 тысяч людей с паспортами РФ. А еще 170 тысяч проходят процедуру оформления гражданства.

Отметим, что секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов недавно в очередной раз повторил, что Украина не станет вести переговоры с "ЛДНР". Также Данилов заявил, что Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, поскольку там 800 тысяч жителей получили паспорта России.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".