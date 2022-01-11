В 2022 году в обновленном индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index Украина поднялась в рейтинге на 35 место, хотя еще в четвертом квартале прошедшего года занимала 38-е.

Об этом сообщает Henley&Partners.

Согласно данным на 11 января текущего года, обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну мира. Украина находится на 35 месте в рейтинге привлекательности паспортов, Россия занимает 46 место (россияне имеют безвизовый доступ в 119 стран), Грузия - 48-е, а Беларусь - 65-е (белорусы могут без визы ездить только в 79 стран).

Перовое место традиционно разделили Япония и Сингапур, обладатели этих паспортов могут без визы путешествовать в 192 страну. А второе место в рейтинге заняли Германия и Южная Корея, граждане которых имеют безвизовый доступ в 190 стран.

Каждый квартал индекс паспортов анализирует визовые правила более чем двухсот стран и территорий мира, составляя рейтинг исходя из количества стран безвизового въезда.

Напомним, путешественникам из Украины через год придется регистрироваться для въезда в страны Европейского Союза.

Также сообщалось, что Германия смягчает правила въезда для украинцев.