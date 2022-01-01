В первый день 2022 года в соцсетях и СМИ появилась информация, что с 1 января sim-карты начнут продавать только по паспорту.

Однако это не так. Пока для владельцев телефонных симок и для их покупателей ничего не меняется.

Сегодня вступает в силу закон "Об электронных коммуникациях", принятый еще в конце 2020 года и летом подписанный президентом.

Нынешним летом Минцифры предлагало внести в этот документ изменения - заставить мобильных операторов продавать сим-карты только по паспорту. Формально - чтобы защитить клиентов интернет-банкинга от мошенников.

По плану министерства, если Рада это утвердит, то исчезнет услуга предоплаты и останется только контракт. На цене для потребителя это не отразится, обещают в ведомстве.

Но на момент вступления закона "Об электронных коммуникациях" в силу эти изменения туда еще не вносились. Они проходят стадию обсуждения в парламенте. Поэтому пока сим-карты можно покупать анонимно.

Напомним, что ранее мы разбирались, зачем в Украине хотят ввести мобильную связь по паспортам и приведет ли это к тотальному контролю спецслужб и подорожанию услуг мобильной связи.