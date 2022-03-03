Харьков уже несколько дней подвергается разрушительным обстрелам. В результате ударов российских войск повреждены и разрушены школы, уничтожены квартиры в жилых домах, пострадали дороги.

Так, вчера под обстрел попала школа №17 на Салтовке, снаряд попал прямо в здание. В результате оно получило значительные повреждения.

Утром 3 марта харьковчане засняли последствия разрушительных обстрелов. На видео заметно, что в городе повреждены некоторые дороги.

Значительно, по данным очевидцев, пострадал район Холодной горы. Российские войска обстреляли жилые дома, в результате разрушены квартиры.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем материале — что происходило в Украине вчера, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.