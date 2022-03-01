Ситуация с продуктами в украинских магазинах остается сложной. По-прежнему есть проблемы с крупами, сахаром, и главное — хлебом.

После комендантского часа киевляне с утра, 28 февраля, выстроились в очереди под супермаркетам. Но во многих их ждали пустые полки.

Перебои с продуктами есть и во многих других городах. Торговая сеть АТБ сегодня объявила, что вводит ограничения на продажу социальных продуктов питания (хлеб, батон, сахар, соль, макароны, растительное масло) — не больше двух единиц товара в одни руки. Подобные решения на подходе и в некоторых других сетях.

При этом, как утверждают на предприятиях, объемы производства, если и снизились, то незначительно (главным образом за счет заводов в зонах активных боевых действий, которые не могут работать). То есть продукты есть, но в магазины они почему-то не доезжают.

"Главная проблема сейчас — это логистика. Нет автомобильного топлива, наблюдаются сложности с распределительными центрами сетей, не хватает персонала",— говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Между тем люди ищут способы решить проблемы с едой. В частности, объединяются в группы и делают заказы напрямую на заводах, с самовывозом. Или же закупают продукцию — овощи, мясо, молоко— у фермеров.

Разбирались, какая сейчас ситуация на продуктовом рынке и когда в магазинах появится хлеб.

Почему продуктовая логистика дала сбой

Мы уже писали, как война поменяла расклад на продуктовом рынке. Сначала продукты начали исчезать на волне ажиотажного спроса — люди пытались сформировать хоть какой-то НЗ, предчувствуя тяжёлые времена. Затем добавился фактор боевых действий, которые отрезали украинцам доступ к магазинам (супермаркеты попросту не работали да и добираться туда было опасно).

На выходных киевляне не могли пополнить запасы продуктов, так как был комендантский час. Но и с утра 28 февраля, отстояв длинные очереди под супермаркетам, горожане увидели все те же полупустые, а то и совсем пустые полки.

"Утром там просто не могло ничего появиться. Как организована продуктовая логистика в столице? Склады большинства супермаркетов минимальные — там товара на полдня работы. В мирное время стандартно шло по две доставки в день, то есть фактически магазины работали с рампы. Такая схема сложилась из-за дороговизны земли в столице. Понятно, что позволить себе большие склады на Печерске или даже в спальном районе Киева не может ни одна сеть. Поэтому распределительные центры расположены в пригороде по периметру от Киева. И в последние дни они оказались на линии огня. Сильно пострадали склады по Гостомельскому направлению и Житомирской трассе. Организовать оттуда доставку проблематично, так как разрушена инфраструктура",— рассказал нам Олег Пендзин.

К примеру, распределительный центр АТБ в Копылове попал в окружение врага, соответственно, непонятно, как вывезти оттуда продукцию.

Также, по словам Пендзина, у сетей есть проблемы с автомобильным топливом и персоналом.

"Нужно возить людей на работу в Киеве. Если они не смогут попасть на свои рабочие места, некому будет обслуживать тех, кто стоит в очередях за продуктами. Транспорт не работает, пешком далеко и долго",— отмечает руководитель отдела цифрового маркетинга сети Varus Полина Левицкая.

"Вопрос топлива критический. Я возила людей на своем топливе, которое заправляла еще до войны. Его не хватает",— пояснила нам Левицкая.

Есть также проблемы с топливом для грузовиков, доставляющих товар в магазины. Но вернемся к топливной теме немного позже.

Поэтому сейчас сети переходят на максимально экономный режим — вводят ограничения на отпуск товаров в одни руки. В АТБ сообщили, что с 28 февраля нельзя будет купить больше двух единиц продукции из социального ассортимента — хлеб, батон, сахар, соль, крупы, макароны. Как пояснил руководитель департамента коммуникаций АТБ Сергей Демченко, такое решение компания приняла, чтобы предотвратить искусственный дефицит и ажиотаж, связанные с военным положением.

Как стало известно "Стране", похожие решения готовят и другие сети.

"Производим много, сложно продать"

Другой важный вопрос по продуктам — их наличие у производителей. Собственно, есть ли что доставлять.

Из-за войны производственные площадки закрываются. К примеру, такие случаи были по молокозаводам, хлебозаводам, на грани закрытия также несколько крупных птицефабрик.

Впрочем, большинство пищевиков все же работает, и даже говорят, что нарастили объемы производства. Но не могут решить вопрос со сбытом — товар в итоге попросту зависает на складах.

Как рассказал нам глава набсовета "Молочного альянса" Сергей Вовченко, они увеличили переработку молока из-за остановки некоторых участников рынка. "Но есть проблемы с реализацией. Не все они могут доставить и принять на свои распределительные сети продукцию, особенно в районе боевых действий. Поэтому ассортимент оптимизировали, делаем продукцию с длительным сроком хранения, чтобы она могла подождать на заводских складах",— рассказал нам Вовченко.

Глава концерна "Ярослав" (владеет Киевской макаронной фабрикой) Александр Барсук также говорит, что предприятие работает в нормальном режиме, на складах есть запасы товара.

Что касается хлеба, то как прокомментировали нам во Всеукраинской ассоциации пекарей, "хлебозаводы работают, но сузили ассортимент. Сейчас настраиваем логистику".

В "Киевхлебе" отметили, что производство не останавливалось ни на минуту. Но есть проблемы с доставкой, особенно за пределы Киева. "К сожалению, опасность и ситуация с дорожной инфраструктурой делают невозможной доставку продукции за пределы Киева",— пояснили в компании.

"Ни с мукой, ни с другими ингредиентами у хлебопеков нет проблем. Продукцию они производят в прежних, а то и больших объемах. Но дала сбой логистика плюс из-за ажиотажного спроса увеличилась потребность в хлебе. И эти проблемы пока не решены. Поэтому решение отдельных сетей по ограничению продаж в одни руки правильное, иначе дойдет до спекуляций и карточной системы",— говорит Пендзин.

С хлебом проще в сетях, где по месту есть свои пекарские цеха. Также в магазинах можно купить более дорогие сорта хлеба, тот же батон на масле за 40 гривен. Поэтому складывается впечатление, что хлеб подорожал. Хотя, как заверили нас в сетях, на самом деле ценники на социальные сорта не менялись.

Едут за хлебом прямо на заводы

Многие украинцы уже начали искать способы самостоятельно решить вопрос продуктового обеспечения. Люди объединяются в группы, и пытаются договорится о закупках напрямую с производителями — заводами или фермерскими хозяйствами.

К примеру, как рассказали нам жители коттеджного городка в пригороде столицы, они купили на условиях самовывоза 600 буханок хлеба на хлебозаводе и несколько туш мяса у фермеров.

Также вопросы с продуктами пытаются решать для своих районов представители территориальной обороны.

Что происходит на топливном рынке

Вернемся к автомобильному топливу, с дефицитом которого в немалой степени связаны проблемы с подвозом продуктов в магазины. Мы уже ´писали, что ситуация с бензином, дизелем и автогазом непростая — многие АЗС не работают, есть дефицит топлива, приоритетная заправка обеспечивается для критической инфраструктуры. Как рассказывал нам владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин, если ресурс есть, то продают его дорого и за наличку.

Сегодня на топливном рынке — ряд новых событий. "Укрнафта" в целях безопасности остановила работу двух газоперерабатывающих заводов в Сумской и Черниговской области. Также в Сумской ОГА заявили о подрыве нефтебазы в Ахтырке. В Бородянке Киевской области — взрыв на нефтебазе сети "Амик Украина".

На 28 февраля бензин А-95 реализуют по цене от 33,7 гривен до 36,75 гривен за литр. Дизель — от 32 до почти 39 гривен, газ — от 18,5 до 19,7 гривен. Но проблема в доступности ресурса — на многих АЗС его попросту нет (особенно дизеля). Плюс действует ограничение — не больше 10–20 литров в одни руки. У перекупщиков же дизель уже стоит до 42 гривен за литр.

"Даже если завтра будет возможность осуществлять перевозки, то где мы возьмем топливо для фур? Моря у нас нет, пока морские поставки отрезаны. Беларусь и РФ по понятным причинам отсутствуют. Кременчуг не резиновый, да и нефти у него тоже нет. Шебель стоит по причине обстрелов. У нас есть только западная граница. Закупать эшелонами оттуда реально, хотя и сложновато. Нужно прямо завтра упростить процедуру сертификации , отменить лишнюю бюрократию. И разрешить, и даже помочь организовывать бензовозное движение на ближайшие европейские нефтебазы. Бензовозной техники в стране много, они как муравьи натаскают. А если еще и Нацбанк поможет упростить расчеты с иностранными контрагентами, предоставит валютные инструменты, то процесс пойдет активней, что даст возможность избежать топливного коллапса. И делать это нужно было еще вчера".— считает Леушкин. Но как по итогу будет решаться проблема с топливом, пока неясно.