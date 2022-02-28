В Киеве изменили время комендантского часа. С 20:00 до 07:00 категорически запрещено передвигаться по городу

Комендантский час в Киеве теперь с 20:00 до 07:00 утра. Кроме того, будут выданы спецпропуска. Старые будут считаться недействительными.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

"Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00. В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.

Пропуска, изданные ранее, отменяются.

Отмечаем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго-настрого запрещено!

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие", - заявили в КГГА.

Напомним, вчера Кличко заявил, что сегодня 8:00 утра закончится усиленный комендантский час в украинской столице и будет действовать с 22.00 до 7.00. Однако уже сегодня решение изменили и снова продлили действие комендантского часа.

Также мы писали, что комендантский час в Харькове и области сегодня начался в 15:00.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.