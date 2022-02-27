Кириленско распорядился ввести особый режим. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Глава Донецкой государственной администрации Павел Кириленко ввел на территории всей области комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Об этом чиновник написал в своем Фейсбуке. 

"Только что подписал распоряжение, согласно которому на территории всей области вводится комендантский час с 17:00 до 08:00", - сказано в записи.

Кириленко добавил, что в это время запрещено выходить на улицу.

"Это прежде всего – вопрос вашей безопасности!", -  объяснил он.

Скриншот из Фейсбука Павла Кириленко

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