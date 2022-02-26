Российские танки объехали Бердянск и направляются на Мариуполь.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Кроме того, власти города заявили, что в Мариуполе с сегодняшнего дня, 26 февраля, комендантский час будет продолжаться с 18:00 до 06:00 утра.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию" на Донбассе После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах. с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

Мы сообщали, что сегодня в Черниговской области житель Бахмача пытался своим телом остановить российский танк.

Кроме того, писали, что в Киеве, Харькове и Днепре ужесточили комендантский час.

В нашей онлайне - Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022 . В телеграмм-канале "Политика Страны" - самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показало первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.