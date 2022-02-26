В городе Бахмач Черниговской области прошла колонна российской бронетехники. Местные жители пытались самостоятельно остановить колонну и убедить российских военных не двигаться в сторону Киева, а один мужчина своим телом преградил путь танку.

Об этом сообщает соответствующее видео в субботу, 26 февраля.

Около 65 единиц техники прошли по одной из центральных улиц города. В это время несколько десятков местных жителей вместо того, чтобы разойтись и спрятаться по домам, вышли к россиянам и кричали в их сторону "Куда вы едете?", "Долой из нашей страны!", "Езжайте к своим женам!".

Один из мужчин пытался перекрыть дорогу танкам своим телом. Однако силы оказались не равны, и российская техника смогла проехать дальше.

Напомним, что в украинской армии заявили, что им удалось остановить наступление российских войск под Конотопом Сумской области, который находится в приблизительно 50 км от Бахмача.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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