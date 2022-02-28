Компания АТБ с 28 февраля вводит ограничения на продажу продуктов социальной группы в одни руки и снимает с реализации алкогольную продукцию. Такое решение компания приняла в связи с внедрением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.

Об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям Сергей Демченко у себя в Facebook.

"Отмечаем, что ранее компания ввела продажу товаров социальной группы товаров в пределах 2 единиц одному покупателю.

На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются? но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу. Внедрены планы действий по обеспечению безопасности сотрудников этих магазинов. Проводится почасовой мониторинг по всем регионам присутствия компании.

Компания АТБ-Маркет в условиях военной агрессии осуществляет свою деятельность в усиленном режиме, контролирует ситуацию и решает проблемы бесперебойной поставки товаров.

Основные усилия компании на сегодняшний день направлены на выполнение своей главной миссии – обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

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