С завтрашнего дня, 1 марта, в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Об этом сообщает Телеграм-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью!

Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ибо это, во время войны, - не лучше мародерства", - предупредил Кличко.

Ранее Кличко напомнил, как изменится в Киеве время комендантского часа в рабочие дни. Напомним, что с 20:00 до 07:00 категорически запрещено передвигаться по городу.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Как писала "Страна", в аэропорту "Борисполя" мародеры украли автобусы с техникой. Одного из низ застрелили на месте.

Также мы писали, что в столице украинцы развесили борды по Киеву с призывами к врагу: "Русский солдат, остановись. Вспомни семью".

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